Быстрый удар и отход: как Нацгвардия модернизировала РСЗО на базе HMMWV

Национальная гвардия Украины активно наращивает боевые возможности, внедряя новое и адаптируя имеющееся вооружение к требованиям современной войны. В частности, модернизирует РСЗО.

Об этом рассказал командовал Нацгвардии Александр Пивненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook .

"Новая 122-мм установка, разработанная на базе автомобиля HMMWV, успешно прошла испытания в 2024 году и была доработана с учетом практического боевого опыта, пожеланий и отзывов от наших подразделений", - говорится в сообщении.

Пивненко отметил, что такая РЗСВ не только повышает эффективность огневой поддержки, но и демонстрирует инновационный подход к перевооружению.

В частности, система базируется на платформе HMMWY, которая обеспечивает исключительную мобильность и проходимость. Благодаря относительно легкой конструкции и мощному двигателю, установка способна развивать скорость до 100 км/ч и преодолевать сложную местность, в том числе бездорожье.

"Компактные габариты делают систему малозаметной для вражеских средств разведки, что позволяет реализовывать тактику быстрых ударов с последующим отходом", - пишет командующий Нацгвардии.

Фото: модернизированная РСЗО на базе HMMWV (facebook.com/OleksandrPivnenko)

По его словам, максимальная дальность стрельбы составляет до 40 км (в зависимости от типа боеприпасов), а пусковой модуль вмещает до 6 ракет калибра 122 мм, что обеспечивает достаточную плотность огня.

Как отметил Пивненко, ключевой особенностью модернизации стала интеграция современных цифровых систем управления огнем и наведения.

"Новая система оснащена автоматизированным комплексом, который сокращает время от обнаружения цели до открытия огня до считанных минут. Электрические приводы вертикального и горизонтального наведения позволяют достичь лучшей точности. Интеграция с разведывательными средствами и применением БПЛА, обеспечивает реальное время передачи данных о цели, что повышает эффективность поражения", - сказано в сообщении.

Кроме того, эргономика и безопасность экипажа тоже отметили значительные улучшения. Так, обновленная кабина с усиленным бронированием (защита от осколков в стрелкового оружия калибра 7,62 мм) и оптимизированным расположением оборудования обеспечивает удобство во время длительных операций.

Также установленные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволяют противодействовать вражеским дронам и средствам радиолокации, снижая вероятность обнаружения.

В свою очередь экипаж из трех человек (командир, наводчик, водитель), благодаря интуитивному интерфейсу управления может эффективно выполнять задачи.

"Новая РСЗО отвечает потребности в компактных и маневренных системах, способных поддерживать подразделения на уровне рот и батальонов. В контексте продолжающейся войны, мобильность и малозаметность установки позволяют НГУ эффективно поражать цели. А работа с подразделениями РЭР и аэроразведки - избегать контрбатарейного огня", - сообщил командующий Национальной гвардии Украины.

Пивненко добавил, что система значительным образом вписывается в тактику маневренной войны, где скорость и скоординированность являются решающими. Также проект "демонстрирует способность Украины адаптировать проверенные технологии к собственным потребностям, сочетая отечественные разработки с иностранными платформами.

"Модернизация РСЗО является частью стратегии НГУ по перевооружению и повышению обороноспособности. Эта работа не только укрепляет позиции Украины на поле боя, но и способствует сохранению жизни воинов, минимизируя риски для экипажей", - резюмировал Пивненко.