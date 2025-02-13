Швидкий поштовх до миру та переговори з Путіним не є зрадою України, - глава Пентагону

За його словами, агресія Росії стала "перезавантаженням виробництва" для НАТО і моментом "усвідомлення того, що цей альянс має бути надійним, сильним і справжнім".

"Саме тому президент Трамп закликав до збільшення оборонних витрат для НАТО, щоб європейські країни визнали, що це нагальна, реальна загроза для континенту, і ця агресія повинна стати тривожним дзвінком", - сказав він.

Гегсет вважає, що протистояння російській агресії є "важливою європейською відповідальністю". Водночас глава Пентагону хвалить Трампа як "найкращого переговірника на планеті" за те, що він посадив обидві сторони за стіл переговорів у пошуках миру.

Журналісти запитали у Гегсета, чи не є останні дії та заяви США зрадою України.

"Це ваша мова, не моя. Звичайно, це не зрада. Немає ніякої зради; є визнання того, що весь світ і США інвестують у мир, у мир, досягнутий шляхом переговорів", - відповів він.

Контакти між Росією та США

Раніше стало відомо, що спецпредставник президента США щодо Близького Сходу Стів Віткофф, вчора, 11 лютого, прилітав до Росії. З Росії він забрав ув'язненого в Росії американця. Як пишуть ЗМІ, Віткофф, ймовірно, провів зустріч з диктатором Путіним.