Швидкий доступ. У Польщі хочуть скасувати направлення до популярних профільних лікарів

Лікарі первинної ланки (POZ) в Польщі виступили за скасування обов'язкових направлень до окуліста, які запровадили 2015 року. Відтоді це стало додатковою перешкодою для пацієнтів, адже доводиться спершу чекати в черзі до сімейного лікаря.

У 2018 році Уповноважений з прав пацієнтів у Польщі також виступав за скасування цих направлень. Тепер питання порушили експерти Федерації Зеленогурської Угоди (профспілкове об'єднання роботодавців у галузі охорони здоров'я).

Зазначається, що пацієнти не лише чекають у двох чергах, але й займають місце інших пацієнтів, яким треба потрапити до сімейних лікарів. Також – втрачають важливий час на лікування очей. Внаслідок пацієнти із серйозними захворюваннями, наприклад, віковим макулярним захворюванням сітківки, втрачають тижні, поки отримають консультацію та лікування.

Водночас черги до окулістів державної медицини у Польщі великі. У останньомузвіту Національного фонду здоров'я (NFZ) йдеться, на кінець вересня 2023 року на візит до окулістів чекали 456 тисяч людей. Це найбільша кількість "стабільних" пацієнтів у чергах до профільних лікарів. Із них 29 тисяч людей очікували консультацію у терміновому порядку.

Для того, щоб потрапити до лікаря-окуліста в Польщі, в середньому треба чекати 81 день, а для термінового візиту – 9 днів. Діти в середньому чекають на прийом окуліста 104 дні, а у термінових випадках – 20 днів.

За скасування направлень виступають також самі окулісти. За це кілька років виступає президент Асоціації хірургів-окулістів Польщі Роберт Рейдак. Він стверджує, що направлення від сімейних лікарів не мають сенсу, адже ті не мають ні підготовки, ні обладнання, щоб обстежувати пацієнтів.

Зараз у Польщі без направлення можна потрапити на безпланий прийом тільки до стоматологів, гінекологів, онкологів, психіатрів, венерологів.