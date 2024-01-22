Быстрый доступ. В Польше хотят отменить направления к популярным профильным врачам

Врачи в Польше выступают за расширение списка профильных специалистов, к которым пациенты могут попасть без направления семейного врача. В частности, речь идет об упрощении доступа к окулистам.
Отмена направлений уменьшит очереди семейных врачей и сохранит время людям с серьезными диагнозами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.
Врачи первичного звена (POZ) в Польше выступили за отмену обязательных направлений к окулисту, которые ввели в 2015 году. С тех пор это стало дополнительным препятствием для пациентов, ведь приходится сначала ждать в очереди к семейному врачу.
В 2018 году уполномоченный по правам пациентов в Польше также выступал за отмену этих направлений. Теперь вопрос подняли эксперты Федерации Зеленогурского Соглашения (профсоюзное объединение работодателей в области здравоохранения).
Отмечается, что пациенты не только ждут в двух очередях, но и занимают место других пациентов, которым нужно попасть к семейным врачам. Также – теряют важное время для лечения глаз. В результате пациенты с серьезными заболеваниями, например возрастным макулярным заболеванием сетчатки, теряют недели, пока получат консультацию и лечение.
В то же время очереди к окулистам государственной медицины в Польше большие. В последнем отчете Национального фонда здоровья (NFZ) говорится, на конец сентября 2023 года визита к окулистам ожидали 456 тысяч человек. Это самое большое количество "стабильных" пациентов в очередях к профильным врачам. Из них 29 тысяч человек ожидали консультацию в срочном порядке.
Для того чтобы попасть к врачу-окулисту в Польше, в среднем нужно ждать 81 день, а для срочного визита – 9 дней. Дети в среднем ждут приема окулиста 104 дня, а в срочных случаях – 20 дней.
За отмену направлений выступают также сами окулисты. За это несколько лет выступает президент Ассоциации хирургов-окулистов Польши Роберт Рейдак. Он утверждает, что направления от семейных врачей не имеют смысла, ведь у тех нет ни подготовки, ни оборудования, чтобы обследовать пациентов.
Сейчас в Польше без направления можно попасть на беспланный прием только к стоматологам, гинекологам, онкологам, психиатрам, венерологам.
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