Швидкість Starlink обмежена уздовж фронту. Україна звернулася до Пентагону та SpaceX

Станом на сьогодні фахівці Міністерства оборони України та ЗСУ фіксують обмеження у 161 км/год над всією тимчасово окупованою РФ українською територією.

При цьому обмеження на території, підконтрольній Україні, не зафіксовані.

Міністерство оборони проводить комунікації з представниками SpaceX для отримання пояснень та виправлення ситуації. Крім того, Міноборони звернулось до Пентагону за додатковими розʼясненнями.

Застосовувати перехоплювачі неможливо

Президент Володимир Зеленський підтвердив обмеження швидкості Starlink для українських захисників на рівні 161 км/год.

За словами глави держави, це унеможливлює, зокрема, застосування перехоплювачів проти реактивних "Шахедів".

"Чітких пояснень досі немає. Доручив МЗС України та міністру оборони України активніше контактувати з Держдепом, Пентагоном і компанією SpaceX для отримання роз’яснень та виправлення ситуації", - зазначив Зеленський.

Використання Starlink у ЗСУ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на телемарафоні розповів, що Starlink використовується в Україні з перших днів повномасштабної війни.

"Він необхідний для роботи наземних систем, забезпечення зв’язку, зокрема супутникового. Ми використовуємо різні механізми зв’язку: від звичайних радіостанцій і дротового зв’язку до супутникового. Це дуже зручно, ефективно та безпосередньо впливає на перебіг бойових дій", - наголосив він.

Ігнат зазначив, що Starlink застосовують гелікоптери, які збивають ворожі "Шахеди", а також реактивні дрони-перехоплювачі, які зараз впроваджуються як інноваційний засіб боротьби з ворожими повітряними цілями.

За допомогою Starlink також здійснюється перехоплення ворожих реактивних дронів.

Речник ПС заявив, що ворог атакує саме з окупованих територій великою кількістю дронів. Йдеться не лише про "Шахеди" та "Гербери" різних типів, а й безпілотниках тактичного рівня, зокрема "Молній".

"Тому робота наших захисників має покращуватися. Ефективність протиповітряної оборони лише зростатиме за умови стабільної роботи Starlink, зокрема самої системи Starshield", - резюмував Ігнат.