Скорость Starlink ограничена вдоль фронта. Украина обратилась к Пентагону и SpaceX

На сегодня специалисты Министерства обороны Украины и ВСУ фиксируют ограничение в 161 км/ч над всей временно оккупированной РФ украинской территорией.

При этом ограничения на территории, подконтрольной Украине, не зафиксированы.

Министерство обороны проводит коммуникации с представителями SpaceX для получения пояснений и исправления ситуации. Кроме того, Минобороны обратилось в Пентагон за дополнительными разъяснениями.

Применять перехватчики невозможно

Президент Владимир Зеленский подтвердил ограничение скорости Starlink для украинских защитников на уровне 161 км/ч.

По словам главы государства, это делает невозможным, в частности, применение перехватчиков против реактивных "Шахедов".

"Точных пояснений до сих пор нет. Поручил МИД Украины и министру обороны Украины активнее контактировать с Госдепом, Пентагоном и компанией SpaceX для получения разъяснений и исправления ситуации", - отметил Зеленский.

Использование Starlink в ВСУ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на телемарафоне рассказал, что Starlink используется в Украине с первых дней полномасштабной войны.

"Он необходим для работы наземных систем, обеспечения связи, в частности спутниковой. Мы используем различные механизмы связи: от обычных радиостанций и проводной связи до спутниковой. Это очень удобно, эффективно и напрямую влияет на ход боевых действий", - подчеркнул он.

Игнат отметил, что Starlink применяют вертолеты, сбивающие вражеские "Шахеды", а также реактивные дроны-перехватчики, которые сейчас внедряются как инновационное средство борьбы с вражескими воздушными целями.

С помощью Starlink также осуществляется перехват вражеских реактивных дронов.

Спикер ВС заявил, что враг атакует именно с оккупированных территорий большим количеством дронов. Речь идет не только о "Шахедах" и "Герберах" разных типов, но и беспилотниках тактического уровня, в частности "Молний".

"Поэтому работа наших защитников должна улучшаться. Эффективность противовоздушной обороны будет только расти при стабильной работе Starlink, в частности самой системы Starshield", - резюмировал Игнат.