Швидкість 350 км/год: У США показали новий дрон-перехоплювач, розроблений українцем

Як проходила демонстрація на авіабазі Едвардс

Випробування відбулися в липні на авіабазі Едвардс у Каліфорнії в рамках заходу Game of Drones 26-2, який регулярно проводить 412-ме випробувальне крило спільно з Агенцією управління оборонними контрактами (DCMA).

За словами Балицького, невелика команда компанії провела повний наскрізний показ роботи SPART - новаторської платформи-перехоплювача, розробленої саме для боротьби з великими дронами.

"У 412-му випробувальному крилі, на авіабазі Едвардс, під час Game of Drones 26-2 наша невелика команда успішно завершила наскрізну демонстрацію SPART", - заявив Балицький.

Єгор Балицький - інженер-самоук, який виїхав з України у 17 років після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Він заснував Thermopylae у червні 2025 року, а вже в листопаді компанія залучила 1,6 мільйона доларів інвестицій на pre-seed стадії від інвесторів, серед яких Naval Ravikant та орієнтований на Україну венчурний фонд UA1.

Відтоді команда зросла з двох до приблизно п'яти співробітників.

Технічні характеристики та переваги нового перехоплювача

SPART - складаний квадрокоптер, призначений для протидії більшим дронам, зокрема цілям класу Group 2, до яких належать і ударні безпілотники типу "Шахед".

Апарат використовує теплове наведення, розвиває швидкість до 350 км/год і має цільову тривалість польоту до 20 хвилин, а функція часткового повторного використання дозволяє повернути перехоплювач, якщо він не влучив у ціль.

За словами Балицького, SPART можна інтегрувати на безпілотні літальні апарати, наземну техніку, морські судна та пілотовані машини як носії, а сам дрон розробляється з розрахунком на масове виробництво за низької собівартості.

"Ми побудували його з нуля за дуже короткий час. Пишаюся командою за те, що ми досягли цього", — зазначив засновник компанії.

Балицький також розповів виданню Janes, що більшість західних перехоплювачів дронів покладаються на ракетні двигуни та дорогі компоненти. Через це їх застосування проти дешевих безпілотників коштує надто дорого, а системи з ручним керуванням, які використовують в Україні, значною мірою залежать від навичок конкретного оператора, а не від масштабованого рішення.

Thermopylae позиціонує SPART саме як дешевшу альтернативу, розраховану на виробництво та розгортання у значно більших обсягах, ніж існуючі перехоплювачі.

Game of Drones - регулярний випробувальний захід, який проводить Експериментальні сили 412-го випробувального крила на авіабазі Едвардс у партнерстві з Агентством з управління оборонними контрактами США.