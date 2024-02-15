На швидке відновлення України необхідно 15 млрд доларів, - звіт

"Звіт є аналітичною основою для підтримки швидкого відновлення та довгострокової реконструкції України внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії. Оцінки, верифіковані партнерами, допоможуть консолідувати додаткові кошти на відбудову, у тому числі від міжнародних партнерів в межах Координаційної платформи донорів України", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У звіті представлені висновки щодо втрат України від війни Росії у період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року. Він надає оцінку коротко-, середньо й довгостроковим потребам країни у реконструкції та відновленні.

Зазначається, що станом на 31 грудня 2023 року потреби у відбудові та відновленні протягом 10 років становитимуть майже 486 млрд доларів. Прямі збитки сягнули майже 152 млрд доларів.

Ці потреби включають критичні заходи для швидкого відновлення, а також середньострокове відновлення за принципом "build back better".

Потреба на швидке відновлення - 15 млрд доларів, з яких 5,5 млрд доларів США вже забезпечено за рахунок державного бюджету та підтримки донорів. Таким чином, Україні необхідно ще 9,5 млрд доларів для фінансування пріоритетного відновлення.

Оцінки втрат

Нагадаємо, у березні 2023 року Світовий банк оцінив потреби України у відновленні через російське вторгнення в 411 млрд доларів. Сума зросла порівняно з оцінкою 349 млрд доларів, опублікованою у вересні 2022 року.

При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що потреби у 411 млрд доларів не включають дані про втрати на тимчасово окупованих територіях.

А сьогодні, 15 лютого, стало відомо, що Світовий банк, Європейська комісія та ООН збільшили свої оцінки загальної вартості реконструкції та відновлення України до 486 млрд доларів протягом наступного десятиліття.