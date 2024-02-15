На быстрое восстановление Украины необходимо 15 млрд долларов, - отчет

"Отчет является аналитической основой для поддержки быстрого восстановления и долгосрочной реконструкции Украины в результате широкомасштабного вторжения России. Оценки, верифицированные партнерами, помогут консолидировать дополнительные средства на восстановление, в том числе от международных партнеров в рамках Координационной платформы доноров Украины", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В отчете представлены выводы о потерях Украины от войны России в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. Он дает оценку кратко-, средне и долгосрочным потребностям страны в реконструкции и восстановлении.

Отмечается, что по состоянию на 31 декабря 2023 потребности в восстановлении и восстановлении в течение 10 лет будут составлять почти 486 млрд долларов. Прямой ущерб достиг почти 152 млрд долларов.

Эти потребности включают критические меры по быстрому восстановлению, а также среднесрочное восстановление по принципу "build back better".

Потребность на быстрое восстановление - 15 млрд долларов, из которых 5,5 млрд долларов США уже обеспечено за счет государственного бюджета и поддержки доноров. Таким образом, Украине необходимо еще 9,5 млрд долларов для финансирования приоритетного восстановления.

Оценки потерь

Напомним, в марте 2023 года Всемирный банк оценил потребности Украины в восстановлении из-за российского вторжения в 411 млрд долларов. Сумма возросла по сравнению с оценкой в 349 млрд долларов, опубликованной в сентябре 2022 года.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что потребности в 411 млрд долларов не включают данные о потерях на временно оккупированных территориях.

Сегодня же, 15 февраля, стало известно, что Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН увеличили свои оценки общей стоимости реконструкции и восстановления Украины до 486 млрд долларов в течение следующего десятилетия.