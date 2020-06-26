Швейцарский суд приговорил к тюрьме экс-нардепа Мартыненко, - "Схемы"

Суд в Швейцарии признал виновным бывшего народного депутата Николая Мартыненко в отмывании 2,8 млн евро. Его приговорили к 28 месяцам тюремного заключения.

Об этом сообщают "Схемы".

Кроме Мартыненко швейцарский суд признал виновным еще одного украинца - Павла Скаленко, который также фигурирует в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

Мартыненко приговорили к наказанию в виде 28 месяцев тюремного заключения, 12 из которых - "безусловного отбывания", Скаленко - к 24 месяцам заключения.

Оба осужденных подозревались в открытии счетов в швейцарских банках, с которых приобретались недвижимость и активы в Швейцарии и других странах. Таким образом отмывались средства, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.

По данным следствия, Мартыненко поручил подельнику создать оффшорную компанию в Панаме. Скаленко же, по поручению экс-нардепа, открывал банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании. Конечным бенефициаром активов при этом указывался Мартыненко.

Напомним, в апреле 2017 года НАБУ задержало Мартыненко.

Антикоррупционные органы подозревают его в хищении в особо крупных размерах и создание преступной организации.

Предполагаемые преступления Мартыненко являются предметом уголовного расследования со стороны украинских и чешских властей.