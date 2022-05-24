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Швейцарский концерн Sulzer уходит с российского рынка

Фото: концерн Sulzer (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Швейцарский концерн Sulzer, специализирующийся на производстве и сервисном обслуживании промышленных машин и оборудования, принял решение покинуть российский рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В заявлении указывается, что процесс продажи начнется немедленно и является продолжением политики компании, инициированной ранее в этом году. Тогда сообщалось, что компания уже значительно сократила деловую активность в России.

"Совет директоров сожалеет о необходимости этого решения после десятилетий работы в России, но после тщательного изучения возможных вариантов приходит к выводу, что это лучшее решение для всех заинтересованных сторон", - заявляют в Sulzer.

При этом компания оставляет за собой обязательства "поддерживать своих 300 сотрудников в России на протяжении всего этого процесса".

Отметим, Sulzer - международный концерн, специализирующийся на производстве и сервисном обслуживании промышленных машин и оборудования, технологий обработки поверхностей и вращающегося оборудования. Штаб-квартира находится в Швейцарии. Известен с 1775 года.

Как сообщалось, американская корпорация Starbucks приняла решение ликвидировать бизнес в России. Компания закрывает юридическое лицо в России "Кофе Сирена".

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