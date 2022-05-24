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Швейцарський концерн Sulzer йде з російського ринку

Фото: концерн Sulzer (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Швейцарський концерн Sulzer, що спеціалізується на виробництві та сервісному обслуговуванні промислових машин та обладнання, вирішив залишити російський ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

У заяві зазначається, що процес продажу розпочнеться негайно і є продовженням політики компанії, ініційованої раніше цього року. Тоді повідомлялося, що компанія вже значно скоротила ділову активність у Росії.

"Рада директорів жалкує про необхідність цього рішення після десятиліть роботи в Росії, але після ретельного вивчення можливих варіантів приходить до висновку, що це найкраще рішення для всіх зацікавлених сторін", - заявляють у Sulzer.

При цьому компанія залишає у себе зобов'язання "підтримувати своїх 300 співробітників у Росії протягом усього цього процесу".

Зазначимо, Sulzer - міжнародний концерн, що спеціалізується на виробництві та сервісному обслуговуванні промислових машин та обладнання, технологій обробки поверхонь та обладнання, що обертається. Штаб-квартира знаходиться у Швейцарії. Відомий із 1775 року.

Як повідомлялось, американська корпорація Starbucks прийняла рішення ліквідувати бізнес в Росії. Компанія закриває юридичну особу в Росії "Кава Сирена".

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