Швейцарский концерн Sulzer уходит с российского рынка
Швейцарский концерн Sulzer, специализирующийся на производстве и сервисном обслуживании промышленных машин и оборудования, принял решение покинуть российский рынок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
В заявлении указывается, что процесс продажи начнется немедленно и является продолжением политики компании, инициированной ранее в этом году. Тогда сообщалось, что компания уже значительно сократила деловую активность в России.
"Совет директоров сожалеет о необходимости этого решения после десятилетий работы в России, но после тщательного изучения возможных вариантов приходит к выводу, что это лучшее решение для всех заинтересованных сторон", - заявляют в Sulzer.
При этом компания оставляет за собой обязательства "поддерживать своих 300 сотрудников в России на протяжении всего этого процесса".
Отметим, Sulzer - международный концерн, специализирующийся на производстве и сервисном обслуживании промышленных машин и оборудования, технологий обработки поверхностей и вращающегося оборудования. Штаб-квартира находится в Швейцарии. Известен с 1775 года.
Как сообщалось, американская корпорация Starbucks приняла решение ликвидировать бизнес в России. Компания закрывает юридическое лицо в России "Кофе Сирена".
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