В швейцарских Альпах разбился самолет, - Reuters

Жертвами авиакатастрофы могли стать около 20 человек

В швейцарских Альпах, с западной стороны горы Лиц Зегнас в кантоне Граубюнден, вчера, 4 августа, произошла авиакатастрофа небольшого самолета, в результате чего могли погибнуть до 20 человек. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщают в агентстве, власти страны предоставили мало информации о количестве людей, которые находились на борту самолета.

В то же время, местные СМИ и веб-сайты авиации сообщили, что в результате крушения самолета, который способен разместить на борту 17 пассажиров, двух пилотов и бортпроводника, никто не выжил. Также в СМИ отмечают, что все места на этот самолет были забронированы.

Обломки самолета были найдены на высоте 2 тыс. 450 метров над уровнем моря.

"Следствие устанавливает причины аварии. Воздушное пространство над местом катастрофы закрыто, доступ к туристическим маршрутам в окрестностях заблокирован", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция подтвердила, что разбившийся самолет принадлежал авиакомпании JU-Air.

Также известно, что он летел из Локарно на юге Швейцарии, в базу компании в Дюбендорфе в Цюрихе.

Отметим, авиакомпания JU-Air была создана в 1982 году и предлагает экскурсии и чартерные рейсы самолетами Junkers Ju-52. Эти самолеты были построены в середине прошлого века и выведены из эксплуатации военно-воздушными силами Швейцарии.

Добавим, что данная авиакатастрофа произошла через несколько часов после того как в кантоне Нидвальден, Швейцария разбился небольшой самолет. В результате катастрофы погибла семья из четырех человек, среди которых были дети.

Напомним, ранее в США, недалеко от Оклахомы вскоре после вылета потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате погибли пять человек.