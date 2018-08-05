У швейцарських Альпах розбився літак, - Reuters

Жертвами авіакатастрофи могли стати близько 20 осіб

У швейцарських Альпах, з західного боку гори Ліц Зегнас в кантоні Граубюнден, вчора, 4 серпня, сталася авіакатастрофа невеликого літака, в результаті чого могли загинути до 20 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляють в агентстві, влада країни надала мало інформації про кількість людей, які знаходилися на борту літака.

У той же час, місцеві ЗМІ та веб-сайти авіації повідомили, що в результаті аварії літака, який здатний розмістити на борту 17 пасажирів, двох пілотів і бортпровідника, ніхто не вижив. Також у ЗМІ відзначають, що всі місця на цей літак були заброньовані.

Уламки літака були знайдені на висоті 2 тис. 450 метрів над рівнем моря.

"Слідство встановлює причини аварії. Повітряний простір над місцем катастрофи закрито, доступ до туристичних маршрутів в околицях заблокований", - йдеться в повідомленні.

Крім того, поліція підтвердила, що літак, що розбився, належав авіакомпанії JU-Air.

Також відомо, що він летів з Локарно на півдні Швейцарії, в базу компанії в Дюбендорфе в Цюріху.

Зазначимо, авіакомпанія JU-Air була створена в 1982 році і пропонує екскурсії і чартерні рейси літаками Junkers Ju-52. Ці літаки були побудовані в середині минулого століття і виведені з експлуатації військово-повітряними силами Швейцарії.

Авіакатастрофа сталася через кілька годин після того як у кантоні Нідвальден, Швейцарія розбився невеликий літак. В результаті катастрофи загинула сім'я з чотирьох осіб, серед яких були діти.

Нагадаємо, раніше в США, недалеко від Оклахоми незабаром після вильоту зазнав аварії легкомоторний літак, внаслідок чого загинули п'ять осіб.