Швейцарская фармкомпания Novartis приостанавливает инвестиции в Россию

"Мы приняли решение приостановить все инвестиции в Россию и остановить всю коммерческую и маркетинговую деятельность и все научные мероприятия, организованные нами или сторонними организациями. Мы продолжаем работать над тем, чтобы пациенты во всех странах, где работает Novartis, имели доступ к лекарствам. В то же время мы тщательно соблюдаем новые международные санкции против РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании объявили, что пожертвуют Украине три миллиона долларов и необходимые лекарства, речь идет, в частности, об антибиотиках.

Напомним, недавно в украинском Минздраве призвали фармацевтические компании уйти с рынка РФ.

Также стало известно, что американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостанавливает все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России, а также поставки лекарств.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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