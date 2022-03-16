Швейцарська фармкомпанія Novartis призупиняє інвестиції в Росію

"Ми прийняли рішення призупинити всі інвестиції в Росію і зупинити всю комерційну маркетингову діяльність та всі наукові заходи, організовані нами або сторонніми організаціями. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб пацієнти у всіх країнах, де працює Novartis, мали доступ до ліків. Водночас ми ретельно дотримуємося нових міжнародних санкцій проти РФ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у компанії оголосили, що пожертвують Україні три мільйони доларів та необхідні ліки, мова йде, зокрема, про антибіотики.

Нагадаємо, нещодавно в українському МОЗ закликали фармацевтичні компанії піти з ринку РФ.

Також стало выдомо, що американська фармацевтична компанія Eli Lilly призупиняє всі інвестиції, рекламну діяльність і нові клінічні випробування в Росії, а також поставки ліків.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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