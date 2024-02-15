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Швейцарська прокуратура розслідує факти порушень санкцій проти РФ

Архівне фото: Швейцарська прокуратура розслідує факти порушень санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці Швейцарії розслідують можливі порушення санкцій проти Росії, введених у зв'язку з вторгненням в Україну.

Про це заявила Генеральна прокуратура Швейцарії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перш ніж вирішити, як діяти, офіс розмовляє з посадовими особами Державного секретаріату з економічних питань, який курирує санкції, і національне управління з боротьби з відмиванням грошей.

"Наразі проводяться різні роз'яснення", - повідомили у відомстві, відмовившись повідомити, скільки справ розглядають.

Наразі Швейцарія внесла до свого санкційного списку 1422 фізичні особи і 291 організацію, заблокувавши фінансові активи на суму близько 7,7 млрд швейцарських франків (8,7 млрд доларів).

Порушення санкцій проти РФ у Швейцарії

Раніше Швейцарія відмовилася брати участь разом із країнами G7 у міжнародній цільовій групі з відстеження активів російських олігархів.

Пізніше повідомлялося, що у Швейцарії було виявлено близько 130 підозрілих випадків щодо обходу санкцій проти Росії. З них відкрили кримінальну справу у 29 випадках.

Також Швейцарія збільшила кількість людей, які стежать за виконанням санкцій проти РФ.

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