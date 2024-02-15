Швейцарская прокуратура расследует факты нарушений санкций против РФ

Правоохранители Швейцарии расследуют возможные нарушения санкций против России, введенных в связи с вторжением в Украину.
Об этом заявила Генеральная прокуратура Швейцарии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Прежде чем решить, как действовать, офис разговаривает с должностными лицами Государственного секретариата по экономическим вопросам, который курирует санкции, и национальное управление по борьбе с отмыванием денег.
"Сейчас проводятся различные разъяснения", - сообщили в ведомстве, отказавшись сообщить, сколько дел рассматривают.
Сейчас Швейцария внесла в свой санкционный список 1422 физических лица и 291 организацию, заблокировав финансовые активы на сумму около 7,7 млрд швейцарских франков (8,7 млрд долларов).
Ранее Швейцария отказалась участвовать вместе со странами G7 в международной целевой группе по отслеживанию активов российских олигархов.
Позже сообщалось, что в Швейцарии было обнаружено около 130 подозрительных случаев по обходу санкций против России. Из них возбуждено уголовное дело в 29 случаях.
Также Швейцария увеличила количество людей, которые следят за исполнением санкций против РФ.
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