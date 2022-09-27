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Швейцарська компанія виплатить США штраф за порушення санкцій проти Росії

Фото: Швейцарська компанія виплатить США штраф за порушення санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Швейцарська фінансова компанія Indosuez, згідно з досягнутими з Мінфіном США домовленостями, виплатить штраф у розмірі понад 720 тисяч доларів за порушення американських санкцій, зокрема стосовно РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США .

Як випливає з документа, Indosuez, яка "опосередковано є дочірньою структурою" французької фінансової групи Credit Agricole, "погодилася виплатити 720 258 доларів".

Це дозволить їй уникнути "потенційної відповідальності за очевидні порушення санкційних режимів щодо Росії, Куби, Ірану, Судану та Сирії".

В американському фінансовому відомстві вважають, що Indosuez, зокрема, проводила операції з доларами на користь 17 клієнтів, які "перебували в юрисдикціях, щодо яких діють санкції".

Хтось із цих клієнтів перебував в окупованому Криму. Подробиці щодо цього не наводяться.

Як випливає з документа, зазначені клієнти Indosuez здійснили за її допомогою комерційні операції на суму понад 1 млн доларів з використанням американської фінансової системи.

Компанія також дозволила їм купувати американські цінні папери, вважають у міністерстві.

Нагадаємо, що Європейська комісія взяла під контроль розслідування діяльності французької компанії SAFRAN. Її звинувачують у постачанні до Росії військового обладнання та порушенні відповідних європейських санкцій.

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