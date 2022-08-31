Расследование нарушений санкций ЕС французской SAFRAN взято под контроль Еврокомиссии

Европейская комиссия (ЕК) взяла под контроль расследование деятельности французской компании SAFRAN. Ее обвиняют в поставках в Россию военного оборудования и нарушении соответствующих европейских санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо ЕК инициатору проекта "Тотальная изоляция России" Александру Дубилету.

Как известно, 12 июля Дубилет подал два заявления против SAFRAN в адрес ЕК.

Первое заявление касалось истории поставок SAFRAN в 2018 году - через дочернюю фирму - высокоточных компасов для установки в комплексе наблюдения "Ирония".

Вторая - возможных нарушений этой компанией санкций ЕС и поставок в 2015 году сенсорных модулей предприятиям Военно-воздушных сил РФ (ВВС РФ).

В письме предлагается передача заявлений Дубилета компетентным органам Франции для рассмотрения уже на национальном уровне. При этом ЕК обязуется следить за результатами расследования французскими органами.

Напомним, концерн SAFRAN специализируется на производстве аэрокосмического и оборонного оборудования или его компонентов. С 2005 года компания сфокусировалась на трех основных направлениях: авиационные двигатели и оборудование, космос и оборона.

11,2% пакета акций владеет правительство Франции.

Известно, что в 2016 году SAFRAN снабжала к войску РФ, при этом зная конечного получателя - ВВС РФ. А через свою дочернюю компанию Safran Vectronix AG (Швейцария) концерн продавал российским предприятиям высокоточные лазерные дальномеры. Один из них был обнаружен в российском оптико-электронном комплексе наблюдения "Ирония" 2019 года производства.

SAFRAN - не единственная французская компания, наладившая торговлю военными товарами с Россией. Концерн Thales, который специализируется на изготовлении систем для военного, авиакосмического и морского назначения и 25,67% акций которого владеет правительство Франции, поставлял в России тепловизоры Catherine FC, которые использовали для создания прицельных комплексов "Эсса", "Плисса" и "Сосна-У".

В свою очередь они усилили боевые возможности модифицированных танков Т-80, Т-90, Т-72 и других военных машин. В то же время Sofradir, "дочка" Thales, в 2016 году фирма сбыла в Россию 83 инфракрасных извещателя и 258 инфракрасных извещателя.

По данным портала Investigate Europe, за последние 8 лет французские компании из сферы ВПК успели заработать на торговле с Россией 152 миллиона евро.