RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швейцарская компания выплатит США штраф за нарушения санкций против России

Фото: Швейцарская компания выплатит США штраф за нарушения санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Швейцарская финансовая компания Indosuez, согласно достигнутым с Минфином США договоренностям, выплатит штраф в размере более 720 тысяч долларов за нарушение американских санкций, в том числе касающихся РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Как следует из документа, Indosuez, которая "опосредовано является дочерней структурой" французской финансовой группы Credit Agricole, "согласилась выплатить 720 258 долларов".

Это позволит ей избежать "потенциальной ответственности за очевидные нарушения санкционных режимов, касающихся России, Кубы, Ирана, Судана и Сирии".

В американском финансовом ведомстве полагают, что Indosuez, в частности, проводила операции с долларами в интересах 17 клиентов, "находившихся в юрисдикциях, в отношении которых действуют санкции".

Кто-то из этих клиентов находился в оккупированном Крыму. Подробности относительно этого не приводятся.

Как следует из документа, указанные клиенты Indosuez осуществили с ее помощью коммерческие операции на сумму более 1 млн долларов с использованием американской финансовой системы.

Компания также позволила им приобретать американские ценные бумаги, полагают в министерстве.

Напомним, Европейская комиссия взяла под контроль расследование деятельности французской компании SAFRAN. Ее обвиняют в поставках в Россию военного оборудования и нарушении соответствующих европейских санкций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация