Швейцарська компанія відмовилася купувати активи "Лукойлу" після санкцій США

Рішення було ухвалене після того, як Міністерство фінансів США назвала Gunvor "маріонеткою Кремля" та дало зрозуміти, що угода не буде схвалена.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна має припинитися негайно. Поки Путін продовжує безглузді вбивства, кремлівська маріонетка Gunvor ніколи не отримає ліцензію на отримання прибутку", - йдеться у заяві від американського відомства.

У відповідь Gunvor назвала ці звинувачення "докорінно помилковими", але підтвердила відкликання пропозиції.

Зауважимо, що за кілька днів до цього агентство Bloomberg повідомляло, що США перевіряють компанію Gunvor щодо зв’язків із російським диктатором Володимиром Путіним.

Плановані активи включали нафтопереробні заводи в Європі, акції нафтових родовищ у Казахстані, Узбекистані, Іраку та Мексиці, а також сотні роздрібних автозаправних станцій по всьому світу.