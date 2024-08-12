У Швейцарії заявили про необхідність присутності РФ на другому саміті миру

Російська Федерація має бути присутня на наступному саміті миру.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Як розповів Кассіс, він підписав спільну декларацію зі своїм італійським колегою Антоніо Таяні, в якій висловив "глибоку стурбованість" російською агресією в Україні. Водночас він заявив, що Москва повинна бути присутня на наступному мирному саміті. "Ми підтримуємо проведення другого мирного саміту за участю всіх сторін, включно з Росією", - написав Кассіс. Варто нагадати, що перший саміт миру було проведено у Швейцарії на початку червня.