В Швейцарии заявили о необходимости присутствия РФ на втором саммите мира

Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Следует напомнить, что первый саммит мира был проведен в Швейцарии в начале июня.

Как рассказал Кассис, он подписал совместную декларацию со своим итальянским коллегой Антонио Таяни, в которой выразил "глубокую обеспокоенность" российской агрессией в Украине. В то же время он заявил, что Москва должна присутствовать на следующем мирном саммите.

Первый саммит мира

В июне в Швейцарии прошел первый саммит мира, инициированный Украиной. На саммите присутствовали представители более 100 стран и международных организаций. Часть из них по завершении подписала совместное коммюнике.

Подробно о том, чего Украина смогла достичь на саммите мира, а что у нее не получилось –читайте в материале РБК-Украина.

Позже стало известно, что Украина планирует организовать второй саммит мира до конца этого года и представит план реализации формулы мира. Кроме этого, на второй саммит могут быть приглашены представители РФ. В частности, к участию России во втором саммите стремятся ряд стран, однако со стороны россиян пока не поступало комментариев по поводу их участия.

Более подробно о том, может ли Россия поехать на саммит мира, - в материале РБК-Украина.

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