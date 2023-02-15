ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Швейцарии задержали возле парламента мужчину со следами взрывчатки

Новина українською →
Берн, Среда 15 февраля 2023 01:57
В Швейцарии задержали возле парламента мужчину со следами взрывчатки Фото: В Швейцарии задержали возле парламента мужчину со следами взрывчатки (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Швейцарская полиция во вторник арестовала мужчину, у которого были обнаружены следы взрывчатки возле здания парламента. Часть Берна была закрыта на несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мужчина, имя которого не называется, был остановлен сотрудниками службы безопасности из-за его подозрительного поведения и внешнего вида.

Экспресс-тест также обнаружил следы взрывчатых веществ, сообщила полиция Берна, но не уточнила, где именно.

Автомобиль, связанный с мужчиной, был припаркован на Бундесплац напротив здания парламента, в связи с чем на место происшествия была вызвана полиция.

Бундесплац и прилегающие улицы были перекрыты, а близлежащие здания, включая здание парламента, эвакуированы.

В конце концов, после осмотра роботом машина не представляла опасности, сообщила полиция Берна. Чрезвычайные меры были отменены около 19:00, примерно через пять часов после вызова на место происшествия.

Мужчина находится под стражей.

Как сообщалось, 30 ноября в посольство Украины в Испании поступил конверт, который взорвался во время того, как его осматривал комендант. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.

Позже пакет со взрывчаткой отправили и компании Instalaza. Она производит оружие, которое отправляют Украине как военную помощь.

Кроме того, служба безопасности Испании обнаружила еще одну посылку с бомбой. На этот раз ее нашли на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария
NEWS
Не обо всем можно сообщать публично, - Зеленский о новом "Рамштайне"
Не обо всем можно сообщать публично, - Зеленский о новом "Рамштайне"
DAILY
Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ