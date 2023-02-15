В Швейцарии задержали возле парламента мужчину со следами взрывчатки

Швейцарская полиция во вторник арестовала мужчину, у которого были обнаружены следы взрывчатки возле здания парламента. Часть Берна была закрыта на несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Мужчина, имя которого не называется, был остановлен сотрудниками службы безопасности из-за его подозрительного поведения и внешнего вида.

Экспресс-тест также обнаружил следы взрывчатых веществ, сообщила полиция Берна, но не уточнила, где именно.

Автомобиль, связанный с мужчиной, был припаркован на Бундесплац напротив здания парламента, в связи с чем на место происшествия была вызвана полиция.

Бундесплац и прилегающие улицы были перекрыты, а близлежащие здания, включая здание парламента, эвакуированы.

В конце концов, после осмотра роботом машина не представляла опасности, сообщила полиция Берна. Чрезвычайные меры были отменены около 19:00, примерно через пять часов после вызова на место происшествия.

Мужчина находится под стражей.

Как сообщалось, 30 ноября в посольство Украины в Испании поступил конверт, который взорвался во время того, как его осматривал комендант. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.

Позже пакет со взрывчаткой отправили и компании Instalaza. Она производит оружие, которое отправляют Украине как военную помощь.

Кроме того, служба безопасности Испании обнаружила еще одну посылку с бомбой. На этот раз ее нашли на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе.

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