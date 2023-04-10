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Швейцарія збільшила експорт фармацевтичної продукції до РФ, попри санкції, - ЗМІ

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Понеділок 10 квітня 2023 17:15
Швейцарія збільшила експорт фармацевтичної продукції до РФ, попри санкції, - ЗМІ Фото: Швейцарський експорт фармацевтичної продукції до РФ збільшився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Швейцарський експорт фармацевтичної продукції до РФ збільшився, хоча країна приєдналась вже до 10 пакетів санкцій ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Neue Zurcher Zeitung am Sonntag.

"Торгівля Швейцарії з Росією завмерла у багатьох ключових секторах, особливо в машинобудуванні та виробництві годинників, але експорт фармацевтичної продукції знаходиться на рекордно високому рівні", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що ліки є гуманітарним товаром, а отже, щодо не запроваджуються обмеження.

Швейцарія експортувала до Росії товарів на суму 2,94 млрд євро у період з березня 2022 року по лютий 2023 року. За останні роки експорт тільки три рази перевищував зазначену суму.

Видання зазначає, що фармацевтичний експорт зріс приблизно на 40% і тепер на його частку припадає близько третини всіх поставок в Росію. У Швейцарії функціонують великі фармацевтичних компаній, а саме Novartis та Roche.

Нагадаємо, що у Швейцарії вирок отримали банкіри, які допомагали близькому другові російського диктатора Володимира Путіна віолончелісту Сергію Ролдугіну переказати гроші на банківські рахунки.

У середу, 29 березня, ще одна країна доєдналась до санкцій Європейського союзу, що направлені на стримування військової агресії Росії.

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