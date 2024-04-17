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У Швейцарії відмовилися працювати в групі разом зі США по санкціях проти Росії

Архівне фото: у Швейцарії відмовилися працювати в групі разом зі США по санкціях проти Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Парламент Швейцарії не захотів приєднуватися до робочої групи, яку очолюють США, з питань санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання пише, що комітету "Великої сімки" доручено заморозити і конфіскувати російські активи, які потрапили під санкції Європейського союзу і США.

Однак Швейцарія чинить опір тиску через вимогу офіційно приєднатися до цільової групи. Як виправдання Берн вважає, що країна вже перебуває в регулярному контакті з групою. 

Парламентарії 101 голосом відхилили пропозицію "Зеленої ліберальної партії" Швейцарії. У законопроєкті йшлося, що країна несе відповідальність за ефективність дотримання санкцій.

Проблеми із санкціями у Швейцарії

Представник Міністерства економіки повідомив Bloomberg, що уряд вітає рішення парламенту, оскільки воно підтвердило позицію виконавчої влади.

Видання вказує, що санкції є гострою проблемою в традиційно нейтральній Швейцарії, де уряд опиняється між міжнародним і внутрішнім тиском. 

Нещодавно представники "Швейцарської народної партії" запропонували провести голосування щодо включення постійної позиції неприєднання до конституції країни. Це могло б дозволити уряду приєднуватися до будь-яких санкцій.

Санкції проти Росії у Швейцарії

Країна підтримала всі пакети санкцій Євросоюзу проти Росії, хоча намагається дотримуватися нейтральної позиції через її статус. На початку березня Берн приєднався до 13-го пакету санкцій ЄС проти РФ.

Також у березні генеральний прокурор Швейцарії розпочав перше кримінальне розслідування ймовірних порушень санкцій щодо Росії з боку неназваної компанії.

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