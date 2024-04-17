У Швейцарії відмовилися працювати в групі разом зі США по санкціях проти Росії

Парламент Швейцарії не захотів приєднуватися до робочої групи, яку очолюють США, з питань санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання пише, що комітету "Великої сімки" доручено заморозити і конфіскувати російські активи, які потрапили під санкції Європейського союзу і США.
Однак Швейцарія чинить опір тиску через вимогу офіційно приєднатися до цільової групи. Як виправдання Берн вважає, що країна вже перебуває в регулярному контакті з групою.
Парламентарії 101 голосом відхилили пропозицію "Зеленої ліберальної партії" Швейцарії. У законопроєкті йшлося, що країна несе відповідальність за ефективність дотримання санкцій.
Представник Міністерства економіки повідомив Bloomberg, що уряд вітає рішення парламенту, оскільки воно підтвердило позицію виконавчої влади.
Видання вказує, що санкції є гострою проблемою в традиційно нейтральній Швейцарії, де уряд опиняється між міжнародним і внутрішнім тиском.
Нещодавно представники "Швейцарської народної партії" запропонували провести голосування щодо включення постійної позиції неприєднання до конституції країни. Це могло б дозволити уряду приєднуватися до будь-яких санкцій.
Країна підтримала всі пакети санкцій Євросоюзу проти Росії, хоча намагається дотримуватися нейтральної позиції через її статус. На початку березня Берн приєднався до 13-го пакету санкцій ЄС проти РФ.
Також у березні генеральний прокурор Швейцарії розпочав перше кримінальне розслідування ймовірних порушень санкцій щодо Росії з боку неназваної компанії.
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