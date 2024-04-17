В Швейцарии отказались работать в группе вместе с США по санкциям против России

Парламент Швейцарии не захотел присоединяться к рабочей группе, которую возглавляют США, по вопросам санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание пишет, что комитету "Большой семерки" поручено заморозить и конфисковать российские активы, которые попали под санкции Европейского союза и США.
Однако Швейцария сопротивляется давлению из-за требования официально присоединиться к целевой группе. В качестве оправдания Берн считает, что страна уже находится в регулярном контакте с группой.
Парламентарии 101 голосом отклонили предложение "Зеленой либеральной партии" Швейцарии. В законопроекте говорилось, что страна несет ответственность за эффективность соблюдения санкций.
Представитель Министерства экономики сообщил Bloomberg, что правительство приветствует решение парламента, поскольку оно подтвердило позицию исполнительной власти.
Издание указывает, что санкции являются острой проблемой в традиционно нейтральной Швейцарии, где правительство оказывается между международным и внутренним давлением.
Недавно представители "Швейцарской народной партии" предложили провести голосование по включению постоянной позиции неприсоединения в конституцию страны. Это могло бы позволить правительству присоединяться к любым санкциям.
Страна поддержала все пакеты санкций Евросоюза против России, хотя пытается придерживаться нейтральной позиции из-за ее статуса. В начале марта Берн присоединился к 13-му пакету санкций ЕС против РФ.
Также в марте генеральный прокурор Швейцарии начал первое уголовное расследование возможных нарушений санкций в отношении России со стороны неназванной компании.
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