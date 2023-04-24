У Швейцарії спробували виправдатися за відмову від передачі Україні озброєння

Так, посол виступив на захист рішення уряду в Берні відмовитися від передачі Україні боєприпасів швейцарського виробництва.

"Це також означає, що ми не підтримуємо війни", - заявив Зегер та послався на принцип нейтралітету.

Посол назвав його надзвичайно важливим у Швейцарії.

"Це частина нашої ДНК", - додав Зегер.

Нагадаємо, раніше президент Швейцарії Ален Берсе заявляв, що Швейцарія не планує через свій нейтралітет дозволяти реекспорт на Україну поставлених Німеччині та Іспанії швейцарських озброєнь.

Також ми писали, що у Швейцарії відхилили ініціативу, якою пропонувалося дозволити реекспорт зброї в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.