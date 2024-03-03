У Швейцарії на референдумі підтримали додаткову "13-ту пенсію"

Пропозиція про додаткову виплату пенсії надійшла від профспілок. Додаткову виплату аргументували зростанням вартості життя в країні.

Сьогодні мінімальна пенсія в Швейцарії становить приблизно 1393 доларів на місяць, а максимальна - 2780 доларів. Однак через вартість життя багатьом швейцарцям доводиться працювати й на пенсії.

Проти пропозиції профспілки виступали уряд, парламент і бізнес, бо це нібито не по кишені Швейцарії. За підрахунками уряду країни, підвищення пенсій коштуватиме понад 4,5 мільярди доларів на рік.

Разом з тим швейцарці переважною більшістю проголосували проти підвищення пенсійного віку з 65 до 66 років. Асоціація Avivo назвала результат референдуму "історичною перемогою пенсіонерів".

Тепер результати референдуму має узаконити швейцарський парламент.

Нагадаємо, у Швейцарії розробили план повернення українських біженців додому.

За офіційними даними, Швейцарія надає прихисток понад 66 тисячам українців. Наприкінці минулого року в Швейцарії опублікували результати опитування про те, скільки українців планують повернутися додому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.