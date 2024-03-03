В Швейцарии на референдуме поддержали дополнительную "13-ю пенсию"

Предложение о дополнительной выплате пенсии поступило от профсоюзов. Дополнительную выплату аргументировали ростом стоимости жизни в стране.

Сегодня минимальная пенсия в Швейцарии составляет примерно 1393 долларов в месяц, а максимальная - 2780 долларов. Однако из-за стоимости жизни многим швейцарцам приходится работать и на пенсии.

Против предложения профсоюза выступали правительство, парламент и бизнес, потому что это якобы не по карману Швейцарии. По подсчетам правительства страны, повышение пенсий обойдется более чем в 4,5 миллиарда долларов в год.

Вместе с тем швейцарцы подавляющим большинством проголосовали против повышения пенсионного возраста с 65 до 66 лет. Ассоциация Avivo назвала результат референдума "исторической победой пенсионеров".

Теперь результаты референдума должен узаконить швейцарский парламент.

Напомним, в Швейцарии был разработан план возвращения украинских беженцев домой.

По официальным данным, Швейцария предоставляет убежище более 66 тысяч украинцев. В конце прошлого года в Швейцарии опубликовали результаты опроса о том, сколько украинцев планируют вернуться домой.

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