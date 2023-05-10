У Швейцарії провели одні з найбільших за 30 років військових навчань

Під час одних із найбільших військових навчань Швейцарії за понад три десятиліття солдати відпрацьовували відбиття ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Навчання, в яких взяли участь 4000 військовослужбовців проводилися в чотирьох кантонах Швейцарії протягом дев’яти днів. Масштабні військові навчання організували через роль країни в європейській обороні, яка опинилася в центрі уваги на тлі закликів допомогти Україні в боротьбі з російським вторгненням.

Навчання LUX 23 не були організовані у відповідь на вторгнення Росії в Україну, їх запланували ще в 2021 році, але швейцарські військові заявили, що агресія РФ робить навчання ще більш актуальними.

"Бажання наших партнерів і розуміння населення щодо такого роду навчань значно змінились. Це, звичайно, безпосередньо пов’язано з війною в Україні", - сказав командир швейцарської територіальної дивізії Матіас Тушер.

Громадський і міжнародний тиск посилився, щоб Швейцарія скасувала заборону на експорт зброї до зон бойових дій, але деякі політичні фракції побоюються, що це означатиме кінець її зовнішньополітичної традиції нейтралітету.