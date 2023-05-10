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У Швейцарії провели одні з найбільших за 30 років військових навчань

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Швейцарія, Середа 10 травня 2023 02:48
У Швейцарії провели одні з найбільших за 30 років військових навчань Фото: Швейцарія провела масштабні військові навчання (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Під час одних із найбільших військових навчань Швейцарії за понад три десятиліття солдати відпрацьовували відбиття ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Навчання, в яких взяли участь 4000 військовослужбовців проводилися в чотирьох кантонах Швейцарії протягом дев’яти днів. Масштабні військові навчання організували через роль країни в європейській обороні, яка опинилася в центрі уваги на тлі закликів допомогти Україні в боротьбі з російським вторгненням.

Навчання LUX 23 не були організовані у відповідь на вторгнення Росії в Україну, їх запланували ще в 2021 році, але швейцарські військові заявили, що агресія РФ робить навчання ще більш актуальними.

"Бажання наших партнерів і розуміння населення щодо такого роду навчань значно змінились. Це, звичайно, безпосередньо пов’язано з війною в Україні", - сказав командир швейцарської територіальної дивізії Матіас Тушер.

Громадський і міжнародний тиск посилився, щоб Швейцарія скасувала заборону на експорт зброї до зон бойових дій, але деякі політичні фракції побоюються, що це означатиме кінець її зовнішньополітичної традиції нейтралітету.

Швейцарія всупереч нейтралітету вивчає питання, чи слід їй приєднатися до двох військових проектів ЄС з кіберзахисту та військової мобільності.

Нагадаємо, Швейцарія не може дозволити реекспорт озброєнь в Україну, оскільки в країні ухвалено закон, який забороняє таку допомогу.

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