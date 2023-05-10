В Швейцарии провели одни из самых больших за 30 лет военных учений
Во время одних из крупнейших военных учений Швейцарии за три десятилетия солдаты отрабатывали отражение вражеских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Учения, в которых приняли участие 4000 военнослужащих, проводились в четырех кантонах Швейцарии в течение девяти дней. Масштабные военные учения организовали из-за роли страны в европейской обороне, которая оказалась в центре внимания на фоне призывов помочь Украине в борьбе с российским вторжением.
Учения LUX 23 не было организовано в ответ на вторжение России в Украину, их запланировали еще в 2021 году, но швейцарские военные заявили, что агрессия РФ делает обучение еще более актуальными.
"Желание наших партнеров и понимание населения относительно такого рода учений значительно изменились. Это, конечно, напрямую связано с войной в Украине", - сказал командир швейцарской территориальной дивизии Матиас Тушер.
Общественное и международное давление усилилось, чтобы Швейцария отменила запрет на экспорт оружия в зоны боевых действий, но некоторые политические фракции опасаются, что это будет означать конец ее внешнеполитической традиции нейтралитета.
Швейцария вопреки нейтралитету изучает вопрос, следует ли ей присоединиться к двум военным проектам ЕС по киберзащите и военной мобильности.
Напомним, Швейцария не может разрешить реэкспорт вооружений в Украину, поскольку в стране принят закон, запрещающий такую помощь.
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