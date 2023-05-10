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В Швейцарии провели одни из самых больших за 30 лет военных учений

Новина українською →
Швейцария, Среда 10 мая 2023 02:48
В Швейцарии провели одни из самых больших за 30 лет военных учений Фото: Швейцария провела масштабные военные учения (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Во время одних из крупнейших военных учений Швейцарии за три десятилетия солдаты отрабатывали отражение вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Учения, в которых приняли участие 4000 военнослужащих, проводились в четырех кантонах Швейцарии в течение девяти дней. Масштабные военные учения организовали из-за роли страны в европейской обороне, которая оказалась в центре внимания на фоне призывов помочь Украине в борьбе с российским вторжением.

Учения LUX 23 не было организовано в ответ на вторжение России в Украину, их запланировали еще в 2021 году, но швейцарские военные заявили, что агрессия РФ делает обучение еще более актуальными.

"Желание наших партнеров и понимание населения относительно такого рода учений значительно изменились. Это, конечно, напрямую связано с войной в Украине", - сказал командир швейцарской территориальной дивизии Матиас Тушер.

Общественное и международное давление усилилось, чтобы Швейцария отменила запрет на экспорт оружия в зоны боевых действий, но некоторые политические фракции опасаются, что это будет означать конец ее внешнеполитической традиции нейтралитета.

Швейцария вопреки нейтралитету изучает вопрос, следует ли ей присоединиться к двум военным проектам ЕС по киберзащите и военной мобильности.

Напомним, Швейцария не может разрешить реэкспорт вооружений в Украину, поскольку в стране принят закон, запрещающий такую помощь.

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