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У Швейцарії полегшують працевлаштування українських біженців: деталі

Фото: Підтримка України у Швейцарії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Швейцарії готуються полегшити працевлаштування українських біженців. У парламенті пропонують замінити дозволи на роботу спрощеною онлайн-реєстрацією.

Такий захід може збільшити частку працевлаштованих українців удвічі до кінця року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на swissinfo.ch.

У швейцарському парламенті пропонують відмовитися від складної процедури отримання дозволу на роботу та замінити її на обов'язкову онлайн-реєстрацію. Це має полегшити пошук роботи біженцям з дозволом на проживання категорії S – онлайн-реєстрація дозволить брати людину на роботу одразу.

За таке рішення проголосувала Рада кантонів, а раніше – Національна рада. Тепер залишається ухвалити рішення в кабміні. За словами міністра юстиції Беат Янса, метою уряду Швейцарії є підвищення зайнятості українців зі статусом S із нинішніх 20% до 40% вже до кінця 2024 року.

"Перехід від отримання дозволу до онлайн-реєстрації є ключовим кроком до досягнення цієї мети", – сказав він.

Дозвіл на проживання категорії S надається у Швейцарії біженцям з України та їхнім близьким родичам. За даними уряду Швейцарії станом на початок грудня 2023 року в Швейцарії проживали близько 66 000 людей зі статусом S. У листопаді 2023 року влада продовжила цей міграційний режим до 4 березня 2025 року.

Нагадаємо, ми писали, скільки українців планують повернутися зі Швейцарії додому. Більшість не визначилися щодо майбутнього.

Також ми розповідали, що у Швецарії розробили попередню стратегію щодо повернення українських біженців додому. На виїзд дадуть 6-9 місяців після закінчення статусу захисту, а заохочуватимуть сумами до 4000 євро.

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Швейцарія