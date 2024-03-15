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В Швейцарии упрощают трудоустройство украинских беженцев: детали

Фото: Поддержка Украины в Швейцарии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Швейцарии готовятся упростить трудоустройство украинских беженцев. В парламенте предлагают заменить разрешения на работу упрощенной онлайн-регистрацией.

Такая мера может увеличить долю трудоустроенных украинцев в два раза до конца года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на swissinfo.ch.

В швейцарском парламенте предлагают отказаться от сложной процедуры получения разрешения на работу и заменить ее обязательной онлайн-регистрацией. Это должно облегчить поиск работы беженцам с видом на жительство категории S – онлайн-регистрация позволит брать человека на работу сразу.

За такое решение проголовал Совет кантонов, а раньше – Национальный совет. Теперь остается принять решение в кабмине. По словам министра юстиции Беат Янса, целью правительства Швейцарии является повышение занятости украинцев со статусом S с нынешних 20% до 40% уже к концу 2024 года.

"Переход от получения разрешения к онлайн-регистрации является ключевым шагом к достижению этой цели", – сказал он.

Разрешение на проживания категории S предоставляется в Швейцарии беженцам из Украины и их близким родственникам. По данным правительства Швейцарии по состоянию на начало декабря 2023 года в Швейцарии проживало около 66 000 человек со статусом S. В ноябре 2023 года власти продлили этот миграционный режим до 4 марта 2025 года.

Напомним, мы писали, сколько украинцев планируют вернуться из Швейцарии домой. Большая часть не определились относительно будущего.

Также мы рассказывали, что в Швецарии разработали предварительную стратегию по возвращению украинских беженцев домой. На выезд дадут 6-9 месяцев после окончания статуса защиты, а поощрять будуть суммами до 4000 евро.

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Швейцария