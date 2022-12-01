У Швейцарії назвали суму заморожених російських активів

SECO, агентство, яке контролює санкції, також заявило, що 15 об'єктів нерухомості в шести кантонах також "заблоковані". Він не називав кантонів.

До 3 червня SECO було повідомлено про депозити, що належать російським громадянам, а також фізичним та юридичним особам у Росії, на суму 46,1 млрд франків.

Це було набагато менше 150-200 млрд швейцарських франків російського багатства, яке, за оцінками Асоціації швейцарських банкірів, знаходиться у швейцарських банках.

Чиновники SECO заявили, що розбіжність може відображати той факт, що росіяни, які також є громадянами Швейцарії чи ЄС чи проживають там, не підпадають під дію цих заходів.

Вони додали, що звітності підлягають лише банківські депозити у розмірі щонайменше 100 тисяч франків, а не портфелі цінних паперів. Посадовці розслідували 30 справ про можливі порушення правил звітності, одна з яких стосувалася федеральної прокуратури.

Нейтральна Швейцарія регулярно схвалює санкції Європейського Союзу щодо покарання Росії за вторгнення в Україну.