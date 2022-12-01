В Швейцарии назвали суму замороженных российских активов

SECO, агентство, контролирующее санкции, также заявило, что 15 объектов недвижимости в шести кантонах также "заблокированы". Он не называл кантоны.

До 3 июня SECO была уведомлена о депозитах, принадлежащих российским гражданам, а также физическим и юридическим лицам в России, на сумму 46,1 млрд франков.

Это было намного меньше 150-200 млрд швейцарских франков российского богатства, которое, по оценкам Ассоциации швейцарских банкиров, находится в швейцарских банках.

Чиновники SECO заявили, что расхождение может отражать тот факт, что россияне, которые также являются гражданами Швейцарии или ЕС или проживают там, не подпадают под действие этих мер.

Они добавили, что отчетности подлежат только банковские депозиты в размере не менее 100 тысяч франков, а не портфели ценных бумаг. Должностные лица расследовали 30 дел о возможных нарушениях правил отчетности, одно из которых касалось федеральной прокуратуры.

Нейтральная Швейцария регулярно одобряет санкции Европейского Союза, направленные на наказание России за вторжение в Украину.