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Швейцарія значно збільшить пакет допомоги для розмінування України

Фото: Швейцарія виділила 100 млн франків на розмінування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Федеральна рада Швейцарії затвердила пакет на 100 млн швейцарських франків (110 млн доларів) на розмінування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Загалом 100 млн швейцарських франків буде виділено на гуманітарне розмінування в період з 2024 по 2027 рік і фінансуватиметься в рівних частинах Міністерством оборони, цивільного захисту та спорту (DDPS) та Федеральним департаментом закордонних справ (FDFA)", - заявив уряд.

Швейцарія вже бере участь у роботах з розмінування в Україні та виділила 15,2 млн швейцарських франків у 2022 та 2023 роках.

Додаткова сума, оголошена у п'ятницю, дозволить Швейцарії надати обладнання та навчання українським саперам, а також підтримати уряд у його зусиллях щодо координації "гераклової страви", заявив швейцарський уряд.

Розмінування України

Через російське вторгнення та активні бойові дії Україна є найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна розпочинає нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що приватні компанії можуть отримати повну або часткову компенсацію витрат під час замовлення послуги розмінування через Prozorro.

Водночас запити Німеччини, Данії та Іспанії дозволити відправку в Україну раніше купленої ними швейцарської зброї були заблоковані Берном через нейтралітет Швейцарії, який не дозволяє пряме або непряме відправлення зброї учасникам війни.

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