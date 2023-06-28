ua ru
Ср, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Швейцарія не дозволила продаж майже 100 танків Leopard 1 для України

Новость на русском →
Швейцарія, Середа 28 червня 2023 15:35
Швейцарія не дозволила продаж майже 100 танків Leopard 1 для України Фото: Швейцарія не дозволила продаж майже 100 танків Leopard 1 для України (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Швейцарії відхилив запит концерну Ruag AG щодо дозволу на продаж 96 танків Leopard 1 A5, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Федеральної ради Швейцарії.

"Федеральна рада дійшла висновку, що продаж 96 танків не можливий у зв’язку з положеннями чинного законодавства. Зокрема, такий продаж суперечив би закону про засоби військового призначення й означав би зміну швейцарської політики нейтралітету", - повідомили в уряді.

Зазначені танки зараз зберігаються в Італії в небоєздатному стані. Їх планували перевезти до Німеччини для модернізації, а після того передати Україні як військову допомогу.

Leopard 1 для України

Швейцарський концерн Ruag, попри нейтралітет країни, подав до уряду офіційну заявку на передачу 96 танків Leopard 1 Україні.

Як відзначили в Ruag, в купівлі зацікавлений німецький оборонний концерн Rheinmetall. Після інспекції й ремонту танки будуть передані Україні.

У відповідь на неофіційний запит Ruag в березні, Державний секретаріат з економічних питань заявив, що концерн не отримає дозволу на таку угоду, оскільки Швейцарія стоїть на своєму нейтралітеті, згідно з яким вона не підтримує жодну з країн, яка бере участь в військових діях. Зокрема на цій підставі Берн відмовляється від реекспорту танкових боєприпасів, які вона продала Німеччині кілька років тому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швейцарія Танк Leopard
NEWS
Зеленський: для Росії було би правильно просити, щоб Україну прийняли в НАТО
Зеленський: для Росії було би правильно просити, щоб Україну прийняли в НАТО
DAILY
Олена Зеленська: Ми будемо відчувати наслідки війни ще 5-7 років після перемоги
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олена Зеленська: Ми будемо відчувати наслідки війни ще 5-7 років після перемоги