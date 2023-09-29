Швейцария значительно увеличит пакет помощи для разминирования Украины

"В общей сложности 100 млн швейцарских франков будет выделено на гуманитарное разминирование в период с 2024 по 2027 год и будет финансироваться в равных частях Министерством обороны, гражданской защиты и спорта (DDPS) и Федеральным департаментом иностранных дел (FDFA)", - заявило правительство.

Швейцария уже участвует в работах по разминированию в Украине и выделила 15,2 млн швейцарских франков в 2022 и 2023 годах.

Дополнительная сумма, объявленная в пятницу, позволит Швейцарии предоставить оборудование и обучение украинским саперам, а также поддержать правительство в его усилиях по координации "гераклового предприятия", заявило швейцарское правительство.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения и активных боевых действий Украина является наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что частные компании могут получить полную или частичную компенсацию расходов при заказе услуги разминирования через Prozorro.

В то же время запросы Германии, Дании и Испании разрешить отправку в Украину ранее купленного ими швейцарского оружия были заблокированы Берном, из-за нейтралитета Швейцарии, который не позволяет прямую или косвенную отправку оружия участникам войны.