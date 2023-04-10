ua ru
Пн, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Швейцария увеличила экспорт фармацевтической продукции в РФ, несмотря на санкции, - СМИ

Новина українською →
Понедельник 10 апреля 2023 17:15
Швейцария увеличила экспорт фармацевтической продукции в РФ, несмотря на санкции, - СМИ Фото: Швейцарский экспорт фармацевтической продукции в РФ увеличился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Швейцарский экспорт фармацевтической продукции в РФ увеличился, хотя страна уже присоединилась к 10 пакетам санкций ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung am Sonntag.

"Торговля Швейцарии с Россией замерла во многих ключевых секторах, особенно в машиностроении и производстве часов, но экспорт фармацевтической продукции находится на рекордно высоком уровне", - говорится в материале.

Отмечается, что лекарства являются гуманитарным товаром, а значит, не вводятся ограничения.

Швейцария экспортировала в Россию товаров на сумму 2,94 млрд евро в период с марта 2022 по февраль 2023 года. За последние годы экспорт только три раза превышал указанную сумму.

Издание отмечает, что фармацевтический экспорт вырос примерно на 40% и теперь на его долю приходится около трети всех поставок в Россию. В Швейцарии функционируют крупные фармацевтические компании, а именно Novartis и Roche.

Напомним, что в Швейцарии приговор получили банкиры, помогавшие близкому другу российского диктатора Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину перевести деньги на банковские счета.

В среду, 29 марта, еще одна страна присоединилась к санкциям Европейского союза, направленным на сдерживание военной агрессии России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Швейцария Санкции против России
NEWS
Украина вернула из российского плена 100 военных
Украина вернула из российского плена 100 военных
DAILY
Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены