Швейцария увеличила экспорт фармацевтической продукции в РФ, несмотря на санкции, - СМИ

Швейцарский экспорт фармацевтической продукции в РФ увеличился, хотя страна уже присоединилась к 10 пакетам санкций ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung am Sonntag .

"Торговля Швейцарии с Россией замерла во многих ключевых секторах, особенно в машиностроении и производстве часов, но экспорт фармацевтической продукции находится на рекордно высоком уровне", - говорится в материале.

Отмечается, что лекарства являются гуманитарным товаром, а значит, не вводятся ограничения.

Швейцария экспортировала в Россию товаров на сумму 2,94 млрд евро в период с марта 2022 по февраль 2023 года. За последние годы экспорт только три раза превышал указанную сумму.

Издание отмечает, что фармацевтический экспорт вырос примерно на 40% и теперь на его долю приходится около трети всех поставок в Россию. В Швейцарии функционируют крупные фармацевтические компании, а именно Novartis и Roche.