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Швейцария заявила о готовности принять у себя переговоры России и Украины

Фото: Швейцария заявила о готовности принять переговоры России и Украины (unsplash.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил о готовности выступить посредником для прекращения войны России против Украины. По его словам, Берн готов принять переговоры российской и украинской делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.

"Швейцария сочетает в себе нейтралитет и гуманитарные традиции. Она готова играть посредническую роль или принять у себя переговоры (России и Украины - ред.)", - цитирует издание заявление Кассиса.

Президент Швейцарии добавил, что в понедельник, 21 марта, планирует посетить границу Польши с Украиной.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Швейцарию заморозить российские активы.

Война России против Украины идет 25-й день. Что происходит на фронтах и ситуация в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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