Швейцария заявила о готовности принять у себя переговоры России и Украины

Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил о готовности выступить посредником для прекращения войны России против Украины. По его словам, Берн готов принять переговоры российской и украинской делегаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.
"Швейцария сочетает в себе нейтралитет и гуманитарные традиции. Она готова играть посредническую роль или принять у себя переговоры (России и Украины - ред.)", - цитирует издание заявление Кассиса.
Президент Швейцарии добавил, что в понедельник, 21 марта, планирует посетить границу Польши с Украиной.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Швейцарию заморозить российские активы.
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