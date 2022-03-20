Швейцария заявила о готовности принять у себя переговоры России и Украины

Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил о готовности выступить посредником для прекращения войны России против Украины. По его словам, Берн готов принять переговоры российской и украинской делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.

"Швейцария сочетает в себе нейтралитет и гуманитарные традиции. Она готова играть посредническую роль или принять у себя переговоры (России и Украины - ред.)", - цитирует издание заявление Кассиса. Президент Швейцарии добавил, что в понедельник, 21 марта, планирует посетить границу Польши с Украиной.