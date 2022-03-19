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Зеленский призвал Швейцарию заморозить активы чиновников РФ

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Киев, Суббота 19 марта 2022 17:43
Зеленский призвал Швейцарию заморозить активы чиновников РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением перед парламентом Швейцарии. Он призвал чиновников заморозить счета и активы чиновников России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.

"Я хочу чтобы вы стали как украинцы в борьбе против зла. Чтобы не было вопроса о ваших банках, где хранятся деньги всех тех, кто развязал эту войну. Это болезненно и это неприятно, но это также борьба против зла, чтобы было полное замораживание их активов и счетов. Это нужно. Это большая борьба. Вы это можете", - заявил Зеленский.

При этом он призвал арестовывать недвижимость подсанкционированных лиц в Швейцарии.

"Это было бы справедливо лишить их этой привилегии. Лишить от того, что они забирают у нас. Я хочу, чтобы вы были как украинцы в вопросе бизнеса, который работает в России, несмотря на убитых детей, людей, разрушенные города", - добавил он.

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