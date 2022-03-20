Швейцарія заявила про готовність прийняти у себе переговори Росії та України

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив про готовність виступити посередником для припинення війни Росії проти України. За його словами, Берн готовий прийняти переговори російської та української делегацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI.
"Швейцарія поєднує в собі нейтралітет і гуманітарні традиції. Вона готова грати посередницьку роль або прийняти у себе переговори (Росії та України - ред.)", - цитує видання заяву Кассіса.
Президент Швейцарії додав, що в понеділок, 21 березня, планує відвідати кордон Польщі з Україною.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський закликав Швейцарію заморозити російські активи.
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