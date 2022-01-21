Швейцарія заявила про готовність прийняти у себе новий саміт США-Росія

Фото: президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін (Official White House Photo by David Lienemann)

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив про готовність прийняти новий саміт США-Росія. Він також підкреслив важливість міжнародної позиції Женеви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter Швейцарії в ООН.

"Швейцарія завжди готова провести переговори двох країн і запропонувати корисні послуги", - сказав Кассіс представникам ЗМІ. За його словами, такі зустрічі завжди сприяють підтримці миру та стабільності. Він також наголосив на важливості позиції Швейцарії на міжнародній арені.