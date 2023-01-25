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Швейцарія запровадила черговий пакет санкцій проти Росії

Фото: Швейцарія запровадила черговий пакет санкцій проти Росії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 25 січня, Швейцарія запровадила черговий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Швейцарії.

"Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень розпочав внесення поправок до додатків до відповідної постанови в рамках своєї компетенції та затвердив, серед іншого, санкції щодо ще близько 200 фізичних та юридичних осіб", - йдеться у заяві.

Зазначається, що у перелік обмежень буде включена заборона на послуги в галузі тестування продуктів, реклами, досліджень ринку та послуг з опитування громадської думки, а також нові заходи контролю та обмеження на експорт різних товарів, у тому числі товарів подвійного призначення, товарів для військового та технологічного вдосконалення або для розвитку оборонно-промислового комплексу чи товарів, що сприяють нарощуванню промислового потенціалу Росії

"Крім того, заборона на експорт товарів для аерокосмічної галузі буде поширена на двигуни для літаків та дронів. Аналогічно будуть заборонені нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор", - додали в уряді.

Нагадаємо, що 16 грудня Євросоюз погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Швейцарія більше не видаватиме шенгенські візи власникам нових російських паспортів, виданих на окупованих територіях України та Грузії.

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