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Швейцария ввела очередной пакет санкций против России

Фото: Швейцария ввела очередной пакет санкций против России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 25 января, Швейцария ввела очередной пакет санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Швейцарии.

"Федеральный департамент экономики, образования и исследований начал внесение поправок в приложения к соответствующему постановлению в рамках своей компетенции и утвердил, среди прочего, санкции в отношении еще около 200 физических и юридических лиц", - говорится в заявлении.

В перечень ограничений будет включен запрет на услуги в области тестирования продуктов, рекламы, исследований рынка и услуг по опросу общественного мнения, а также новые меры контроля и ограничения на экспорт различных товаров, в том числе товаров двойного назначения, товаров для военного и технологического усовершенствования или для развития оборонно-промышленного комплекса или товаров, способствующих наращиванию промышленного потенциала России

"Кроме того, запрет на экспорт товаров для аэрокосмической отрасли будет распространен на двигатели для самолетов и дронов. Аналогично будут запрещены новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор", - добавили в правительстве.

Напомним, что 16 декабря Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России.

Швейцария больше не будет выдавать шенгенские визы владельцам новых российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии.

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