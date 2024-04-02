Швейцарія заморозила лише 5% російських активів, - Кулеба

За його словами, наразі у Швейцарії заморожено російських активів на 7,5 млрд франків (8,2 млрд доларів). Йдеться про активи російських осіб, які потрапили під швейцарські санкції.

При цьому відповідна кількість становить лише 5% від загальної суми активів РФ у Швейцарії, оскільки їхній загальний обсяг оцінюється в 150 мільярдів франків.

"Ми вважаємо, що Швейцарія має можливість зробити більше. Такі дії дадуть зрозуміти, що агресія є неприйнятною і що всі повинні дотримуватися правил. Це буде потужним стримуючим фактором для будь-якої країни, яка спокуситься розпочати збройну агресію", - наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що Росія навряд чи добровільно погодиться компенсувати Україні збитки, завдані війною. Тому заблоковані країнами Заходу російські активи мають піти на відшкодування цих збитків.

Конфіскація активів РФ

Нагадаємо, лідери країн ЄС під час першого дня саміту 21 березня обговорювали питання спрямування прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України та досягли попередньої домовленості.

За підсумками, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що лідери ЄС відкрили шлях до використання частини доходів від заморожених російських активів для фінансування військової техніки для України.

"Ми можемо розраховувати на збір близько 3 млрд євро у 2024 році та аналогічні суми у наступні роки", - сказала Фон дер Ляєн.

Тим часом у Брюсселі виявили ще 5 млрд євро прибутку від російських активів.

Низка країн, зокрема Польща, Естонія та Латвія, виступили за те, щоб заморожені активи РФ використати не лише на відбудову України, а й її оборону.