Швейцария заморозила лишь 5% российских активов, - Кулеба

По его словам, в настоящее время в Швейцарии заморожены российские активы на 7,5 млрд франков (8,2 млрд долларов). Речь идет об активах российских лиц, попавших под швейцарские санкции.

При этом соответствующее количество составляет всего 5% от общей суммы активов РФ в Швейцарии, поскольку их общий объем оценивается в 150 миллиардов франков.

"Мы считаем, что Швейцария имеет возможность сделать больше. Такие действия дадут понять, что агрессия неприемлема и что все должны соблюдать правила. Это будет мощным сдерживающим фактором для любой страны, которая соблазнится начать вооруженную агрессию", - подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что Россия вряд ли добровольно согласится компенсировать Украине ущерб, нанесенный войной. Поэтому заблокированные странами Запада российские активы должны пойти на возмещение этого ущерба.

Конфискация активов РФ

Напомним, лидеры стран ЕС во время первого дня саммита 21 марта обсуждали вопрос о направлении прибыли от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины и достигли предварительной договоренности.

По итогам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры ЕС открыли путь к использованию части доходов от замороженных российских активов для финансирования военной техники для Украины.

"Мы можем рассчитывать на сбор около 3 млрд евро в 2024 году и аналогичные суммы в последующие годы", - сказала Фон дер Ляен.

Тем временем в Брюсселе обнаружили еще 5 млрд евро прибыли от российских активов.

Ряд стран, в частности Польша, Эстония и Латвия, выступили за то, чтобы замороженные активы РФ использовать не только для восстановления Украины, но и ее обороны.